CAN 2021: Stéphane Sessègnon pas convoqué avec le Bénin

Le Béninois Stéphane Sessègnon lors de la CAN 2019. RFI/Pierre René-Worms

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Pour la deuxième fois de suite, Stéphane Sessègnon ne figure pas dans la liste du Bénin, dévoilée ce mardi 3 novembre par le sélectionneur Michel Dussuyer, en vue de la double confrontation face au Lesotho les 14 et 17 novembre. Le technicien français n’appelle pas le milieu de terrain de 36 ans car il est sans club depuis son départ du Gençlerbirliği SK (Turquie), l’été dernier.Saturnin Allagbé, Jordan Adeoti, Emmanuel Imorou et Steve Mounié sont eux bien convoqués pour ces deux matches comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021 (reportée à 2022). Le Bénin est actuellement deuxième du groupe L derrière le Nigeria.