Ligue 1: le Sénégalais Boulaye Dia marque son territoire

L'attaquant sénégalais Boulaye Dia, sous les couleurs du Stade de Reims, le 10 août 2019. Daniel Cole/AP Photo

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 6 mn

Déjà auteur d'un triplé il y a deux semaines, Boulaye Dia a encore inscrit deux buts dimanche 8 novembre lors du match nul spectaculaire de son club, Reims, à Lens (4-4). L'attaquant sénégalais est le meilleur buteur de Ligue 1 avec huit réalisations en huit journées, devant le Parisien Kylian Mbappé. Et il attire de plus en plus les regards des recruteurs.