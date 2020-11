CAN 2021: une reprise des qualifications en questions

Les qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 de football sont censées reprendre ce 11 novembre 2020 après une année entière d’interruption due en grande partie à la pandémie de Covid-19. Une reprise qui s’annonce toujours délicate, notamment à cause du nouveau coronavirus.

Du 11 au 17 novembre 2020, quarante-huit rencontres de qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 de football sont prévues. Pourront-elles toutes se dérouler durant cette dizaine de jours réservée aux matches des équipes nationales ?

Il aura en tout cas fallu attendre un an pile pour que ces éliminatoires de la CAN 2021 ne reprennent. La 2e journée de la phase de groupes remonte en effet à novembre 2019. Les 3e et 4e journées avaient été avancées à mars 2020 pour que les qualifications s’achèvent en novembre 2020 et que la phase finale puisse dérouler en janvier 2021. Mais le nouveau coronavirus est passé par là et la CAN 2021 se jouera finalement en janvier 2022…

Matches à huis-clos et défaites sur tapis vert

La Confédération africaine de football (CAF) a pris des mesures drastiques pour éviter des reports, durant ces 3e et 4e journées. La plus emblématique ? Toute équipe n’ayant pas la capacité de disputer une des deux rencontres à son programme à cause du Covid-19 sera déclarée perdante 2-0, sauf recours exceptionnel auprès de la commission d’organisation de cette compétition. Les pays en lice ont donc la pression et certains entraîneurs, comme celui de Madagascar, se sont publiquement inquiétés. Les nombreux joueurs africains qui évoluent notamment en Europe parviendront-ils à se rendre en Afrique à temps ?

L’autre grande interrogation porte sur la présence de supporters dans les tribunes des stades. Sur ce point, la CAF se montre moins inflexible, même si elle encourage vivement le huis-clos pour éviter une propagation du Covid-19. « Si le gouvernement de l’Association hôte souhaite la présence de spectateurs, alors l’Association en question se devra d’obtenir l’approbation de CAF », indique un communiqué.

Pas de chocs, mais les premiers qualifiés ?

À supposer que les matches se déroulent sans accrocs, les fans de football africain ne devraient toutefois pas assister à de grands chocs durant les prochains jours. Les principales affiches seront RD Congo – Angola (groupe D), Égypte – Togo (groupe G) et Côte d’Ivoire – Madagascar (groupe K).

En revanche, on pourrait connaître les premiers qualifiés pour la CAN 2021 au Cameroun. Algérie, Ghana, Madagascar, Nigeria, Sénégal et Tunisie ont déjà six points au compteur. En cas de double succès en novembre, ces équipes auront toutes les chances de finir à l’une des deux premières places qualificatives de leur groupe.

