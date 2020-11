Éliminatoires CAN 2021: la Guinée équatoriale surprend la Libye et se relance

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Guinée équatoriale a réussi un bel exploit en s’imposant (3-2) à l’extérieur face à la Libye qui recevait à Tunis à cause de la crise libyenne. Le Nzalang a ouvert le score par Josete Miranda (33e) avant de céder coup sur coup en trois minutes sur un penalty de Sanad Al Warfali (55e) et un but de Mohamed Bettamer. Alors qu’on pensait la rencontre pliée, les Équato-guinéens sont revenus dans le match quasi miraculeusement en égalisant d’abord à la dernière minute du temps réglementaire par Pedro Obiang et en arrachant la victoire sur un contre foudroyant de Samuel Obama (90+5). C’est une mauvaise opération pour la Libye qui passe d’une deuxième place virtuelle à une quatrième relançant le suspense dans le groupe J où désormais trois équipes (Tanzanie, Guinée équatoriale, et Libye) se tiennent à trois points derrière l’intouchable Tunisie (6 points, un match en moins).