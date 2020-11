Éliminatoires CAN 2021: la Côte d’Ivoire se relance en dominant Madagascar

Gervinho et la Côte d'Ivoire vainqueurs de Madagascar. (Illustration) ISSOUF SANOGO / AFP

Texte par : Ndiasse Sambe Suivre 3 mn

Battue lors la deuxième journée en Ethiopie (2-1), la Côte d’Ivoire s’est reprise jeudi 12 novembre en s’imposant devant Madagascar à Abidjan (2-1) pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les Eléphants reviennent à hauteur de leurs adversaires du jour et se relancent dans la course à la qualification.