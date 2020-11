Éliminatoires CAN 2021: le Burkina assure devant le Malawi

Grâce à un doublé de Lassina Traoré, le Burkina Faso s’est défait du Malawi (3-1) lors la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les Étalons sont en tête du groupe B avec l’Ouganda vainqueur du Soudan du Sud (1-0).

Vite fait et bien fait ! Il n’a fallu que deux minutes de jeu au Burkina pour ouvrir le score et 25 minutes pour plier la rencontre face à un Malawi cueilli à froid à Ouagadougou. L’attaquant des Étalons Lassina Traoré s’est chargé de tout ou presque avec un doublé (2e et 25e) qui a mis ses coéquipiers sur de bons rails. Le joueur l’Ajax a même manqué un beau triplé en ratant un penalty à la 63e. Les Étalons ont eu quand même quelques minutes de stress après la réduction du score sur penalty de Gerald Phiri (81e) avant que Bryan Dabo ne mette fin au suspense dans les arrêts de jeu (90+3).

Tenu en échec par l’Ouganda lors la première journée, vainqueur au Soudan du Sud lors de la deuxième, le Burkina est en bonne voie pour retrouver la CAN après avoir manqué celle de 2019. Avec 7 points, les Étalons sont leaders du groupe B avec une meilleure différence de buts que l’Ouganda.

Un peu plus tôt, l’Ouganda a en effet assuré le service minimum face au Soudan du Sud (1-0) grâce à un but de Halid Lwaliwa (86e). Les Cranes ont véritablement souffert face à la lanterne rouge du groupe avant d’être délivrés par leur défenseur à moins de cinq minutes de la fin du match.

CAN 2021: calendrier, résultats, classements des qualifications

