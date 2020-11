Éliminatoires CAN 2021: le Gabon mate la Gambie et prend la tête du groupe D

Le Gabon a réussi une belle opération en s’imposant à Libreville devant la Gambie (2-1) lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les Panthères sont seules en tête du groupe D.

Dans un groupe où la République démocratique du Congo est le favori désigné, le match des outsiders entre le Gabon et la Gambie a pris des allures de choc entre deux équipes qui avaient récolté quatre points en deux journées. Les Panthères n’ont pas laissé passer leur chance en s’imposant à Libreville pour prendre leurs distances sur de surprenants Gambiens combattifs jusqu’au bout.

Les hommes de Patrice Neveu sont venus à bout des Scorpions grâce à leurs leaders offensifs: Denis Bouanga et Pierre-Emerick Aubameyang. Le premier a profité d’une série de contres favorables pour ouvrir le score dès la 8e minute. Le second a doublé la mise en reprenant un centre au second poteau (55e) comme un bon renard des surfaces.

Les Panthères ont longtemps dominé avant de baisser le pied après l’heure de jeu permettant à la Gambie de se montrer dangereuse. Les Scorpions parviennent à réduire le score par Bubacar Jobe (81), mais la défense gabonaise ne cèdera pas une seconde fois.

C’est un succès important pour le Gabon, absent de la CAN 2019 et qui peut rêver d’un retour sur la grande scène africaine, avec une place de leader à mi-parcours dans ces éliminatoires. Les Gambiens, eux, auront l’occasion de prendre leur revanche à Banjul dès le 16 novembre. En attendant, les regards se tournent vers le favori de cette poule D, la RDC, troisième du groupe avec seulement deux points en deux journées. Samedi 14, les Léopards reçoivent l’Angola et la victoire est impérative pour se relancer.

CAN 2021: calendrier, résultats, classements des qualifications

