Éliminatoires CAN 2021: le Ghana fait le plein

Le Ghana a réussi la passe de trois à mi-chemin des éliminatoires de la CAN 2021 en décrochant sa troisième victoire en trois matches face au Soudan (2-0) ce jeudi 12 novembre. Emmenés par leur capitaine André Ayew, auteur d’un doublé, les Blacks Stars n’ont eu aucun mal à se défaire de Soudanais combattifs mais limités offensivement. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a ouvert le score sur un superbe coup franc à l’entrée de la surface (19e) avant d’enfoncer les Soudanais sur un exploit individuel : une frappe des 20 mètres dans le petit filet après avoir éliminé trois adversaires (81e). Les Ghanéens restent plus que jamais leaders du groupe C et ne sont plus qu’à une victoire de la qualification.