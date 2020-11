Éliminatoires CAN 2021: l’Algérie s'impose face au Zimbabwe

L’Algérie a battu le Zimbabwe 3-1 ce jeudi 12 novembre à Alger dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Elle reste en tête du groupe H. Dans l’autre rencontre cette poule, la Zambie a battu le Botswana (2-0)

Qui arrêtera les champions d’Afrique en titre ? Après deux journées et deux victoires, l’Algérie était en tête du groupe H. La voilà qui enchaîne un troisième succès dans le cadre de ces éliminatoires de la CAN 2021. Si les trente premières minutes ont été un peu ennuyantes, sans compter le quart d'heure de retard pour le coup d’envoi, la suite sera digne du rang de cette équipe qui maîtrise son sujet depuis l’arrivée de coach Djamel Belmadi. Même si les Fennecs ont raté quelques occasions.

Après une frappe de Sofiane Feghouli des 25 mètres repoussée par le gardien du Zimbabwe, Baghdad Bounedjah, en renard des surfaces, reprend le ballon et trompe le gardien (31e). Juste avant, l’attaquant du Al Sadd SC au Qatar avait déjà tenté une frappe cadrée.

Riyad Mahrez passeur et buteur

Sofiane Feghouli profite d’un magnifique centre de Riyad Mahrez pour doubler la mise d’une tête plongeante (43e). En moins de 15 minutes les Fennecs font la différence au Stade du 5-Juillet.

Pourtant, on se souvient que lors de la CAN 2017 au Gabon, les Algériens avaient largement été accrochées par le Zimbabwe lors de la phase de groupe. Mahrez avait égalisé en fin de rencontre (2-2) pour éviter l’humiliation. La première rencontre de la CAN 2017 pour les Algériens avait failli tourner au fiasco à Franceville. Mahrez avait sauvé les meubles.

« Cela fait longtemps qu’on nous considère comme étant une grande équipe, mais moi, je dis qu’on ne l’est pas encore », avait lâché à notre micro Carl Medjani. Passeur sur le deuxième but, Mahrez s’offre son 17e but en sélection ce soir en se jouant de deux défenseurs (67e). À la 80e minute, Tino Kadewere réduit tout de même le score pour le Zimbabwe.

La Zambie engrange ses premiers points

De l’eau a coulé sous les ponts depuis la CAN 2017 et les choses ont bien changé. Aujourd’hui, les Verts viennent de s’offrir leur 21e victoire d’affilée. La dernière défaite de l’Algérie remonte à octobre 2018 au Bénin. Et après trois journées, ils ont presque un pied en phase finale de la CAN 2021.

Dans l’autre rencontre de ce groupe, la Zambie, vainqueur de la CAN en 2012, a inscrit ses trois premiers points face au Botswana (2-0). Tumisang Orebonye a ouvert le score pour le Botswana mais la Zambie est revenue juste avant la pause par Enock Mwepu. Au retour des vestiaires, Collins Sikombe a doublé la mise pour la Zambie.

CAN 2021: Calendrier et classement

