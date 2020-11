Éliminatoires CAN 2021: le Mali souffre mais vient à bout de la Namibie

L'équipe du Mali lors de la CAN 2019.

Face à une teigneuse équipe namibienne, le Mali a eu du mal à décrocher les trois points lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Un penalty d’El-Bilal Touré a donné la victoire aux Aigles (1-0).

Jusqu’au bout et ce tir namibien qui lèche le petit filet du portier malien, les Aigles auront souffert pour garder leur petit avantage. Car la Namibie, loin de se présenter en victime expiatoire, a causé bien des soucis au Mali. Hamari Traoré et les siens ont eu beaucoup de mal à venir à bout des Brave Warriors. Un but sur penalty d’El-Bilal Touré (33e) après une faute sur Doumbia aura quand même suffi pour décrocher la deuxième victoire en trois journées.

Mais les Aigles, qui jouaient sans public pour cause coronavirus, n’ont pas été souverains dans cette rencontre. Trop de déchets techniques, peu de séquences abouties, etc., le Mali a fait parler le réalisme à Bamako. Cela a suffi pour engranger trois nouveaux points qui lui permettent de revenir à la tête du groupe A à hauteur de la Guinée vainqueur du Tchad (1-0) mercredi 11 novembre).

Le match retour est prévu le mardi 17 novembre. Nul doute que les Maliens seront très attendus à Windhoek.

Bravo les Aigles !



Groupe A

Guinée 1-0 Tchad#Mali 1-0 Namibie

Rendez-vous dans 4 jours à Namibie pour la 4ème journée éliminatoire décisive. pic.twitter.com/C1QSipqX85 Les Aigles du Mali (@LesAiglesduMali) November 13, 2020

CAN 2021: calendrier, résultats, classements des qualifications

