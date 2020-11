Éliminatoires CAN 2021: luxation de l'épaule pour le Nigérian Victor Osimhen

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'attaquant du Nigeria et de Naples Victor Osimhen s'est luxé l'épaule lors du match de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 contre la Sierra Leone vendredi, a annoncé le sélectionneur des Super Eagles Gernot Rohr. Auteur d'un but lors de ce match à rebondissements où le Nigeria a mené 4-0 avant d'être rejoint 4-4, l'avant-centre a dû céder sa place à la 78e minute après s'être blessé à l'épaule. Il est d'ores et déjà indisponible pour le match retour en Sierra Leone mardi. «Il est forfait après s'être démis l'épaule», a révélé Gernot Rohr samedi. L'ancien Lillois, qui a rejoint Naples cet été, pourrait également manquer le choc à San Paolo contre le leader, l'AC Milan, le week-end prochain et la réception de Rijeka en Ligue Europa le 26 novembre. Osimhen a disputé huit rencontres et inscrit deux buts avec le Napoli depuis son arrivée.