CAN 2021: la RDC tenue en échec par l’Angola en qualifications

L’équipe de RD Congo a été tenue en échec 0-0 par celle d’Angola, ce 14 novembre 2020 à Kinshasa, dans le groupe D des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2021. Après trois journées, les Léopards de RDC n’ont pris que trois points.

Troisième match nul pour la RDC en autant de rencontres de qualifications pour la CAN 2021. Après un 0-0 face au Gabon et un 2-2 en Gambie, les Léopards ont été tenus en échec par l’Angola 0-0.

Pour la reprise de ces éliminatoires, après une année d’interruption, les Congolais n’ont pas affiché de gros progrès, ce 14 novembre 2020 à Kinshasa. La partie se jouant à huis-clos, Covid-19 oblige, aucun spectateur n’a eu à regretter l'achat d'un ticket...

Soixante minutes d’ennui

Car, pendant près d’une heure, on s’est fermement ennuyé au Stade des martyrs. En effet, même si les Léopards ont la possession du ballon et dominent en première période, ils sont trop maladroits dans la dernière passe pour se montrer menaçants. Les Angolais prennent ainsi progressivement confiance et se lancent dans des incursions rapides dans le camp congolais.

À la pause, le sélectionneur Christian Nsengi fait enter en jeu l’avant-centre Cédric Bakambu et l’ailier Yannick Bolasie pour tenter de dynamiser le jeu de la RDC. Le second y parvient nettement. Tout d’abord sur une superbe frappe enroulée et lointaine qui finit sa course sur le montant gauche adverse (63e). Puis sur une audacieuse demi-volée qui rase le montant droit angolais (71e).

Manque de précision

Le défenseur Chancel Mbemba place également un bon coup de tête suite à un corner venu de la gauche (68e). Mais les locaux ne parviennent pas à loger le ballon dans la cage protégée par Hugo Marques, à l'image de Bakambu qui perd un duel avec le portier des Palancas Negras.

Troisièmes du groupe D, les Congolais ont besoin de gagner à Luanda le 17 novembre s'ils ne veulent pas laisser filer le Gabon et/ou la Gambie, au classement.

