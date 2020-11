Éliminatoires CAN 2021: le Burundi relance tout en dominant la Mauritanie

Le Burundais Saido Berahino (d) en duel avec le Nigérian Wilfred Ndidi, le 22 juin 2019. (photo d'illustration) Giuseppe CACACE / AFP

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 3 mn

Grâce à un doublé de Saïdi Ntibazonkiza et un but de Youssouf Ndayishimiye, le Burundi a battu la Mauritanie (3-1) dimanche 15 novembre et obtenu sa première victoire dans les éliminatoires de la CAN 2021. En attendant le match Centrafrique-Maroc le 17 novembre, le groupe E s'est resserré d'un coup avec les trois points pris par les Hirondelles.