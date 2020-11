CAN 2021: la Guinée équatoriale bat la Libye en qualifications

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’équipe de Guinée équatoriale a battu celle de Libye 1-0 (but d’Iban Salvador Edu, 27e) dans le groupe J des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), ce 15 novembre 2020 à Malabo. Avec ce succès, les Équato-Guinéens sont deuxièmes (6 points) au classement derrière une Tunisie (9 points) qui affrontera la Tanzanie ce 17 novembre.