Éliminatoires CAN 2021: L'Afrique du Sud se rapproche de la phase finale

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Afrique du Sud a fait une bonne opération en allant gagner à Sao Tomé et Principe ce lundi 16 novembre (4-2). Pourtant, les Bafana Bafana ont été menés au score dès la 12e minute après le premier but de la rencontre signé Jocy. Les Sud-Africains égalisent grâce à Themba Zwane (39e) et inscrivent un deuxième but (Percy Tau 70e). C’est au tour de l’adversaire du jour de revenir dans la partie (Soares Harramiz 75e). Ensuite, les Sud-Africains inscrivent les deux buts de la victoire (Themba Zwane à la 87e et doublé de Percy Tau une minute plus tard).