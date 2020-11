Éliminatoires CAN 2021: bonne opération du Botswana face à la Zambie

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Botswana a battu à domicile la Zambie pour s’offrir sa première victoire ce lundi 16 novembre lors de cette quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Mosha Gaolaolwe a ouvert le score dès le début de rencontre (6e) et les Zambiens n’ont jamais trouvé la solution pour revenir. Dans le classement du groupe H où l’Algérie est désormais qualifiée, le Zimbabwe, la Zambie et le Botswana se tiennent dans un mouchoir de poche.