CAN 2021: le Burkina Faso rate l’occasion de se qualifier au Malawi

L’équipe du Burkina Faso a fait match nul 0-0 au Malawi, ce 16 novembre 2020, dans le groupe B des éliminatoires pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021). Une victoire aurait qualifié les Burkinabè pour la CAN 2021. Dans l’autre rencontre, le Soudan du Sud a battu l’Ouganda 1-0.

L’équipe du Burkina Faso aurait pu devenir la deuxième équipe qualifiée pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), juste avant celle d'Algérie, ce 16 novembre 2020 au Malawi. Mais les Burkinabè devront attendre au moins en mars prochain et la fin des éliminatoires (5e et 6e journées) pour décrocher leur place à la « CAN 2021 » [1].

Malgré de très nombreuses occasions de but, les Étalons n’ont pu faire mieux qu’un match nul 0-0 sur le terrain synthétique des Flames, ce lundi, durant la 4e journée. Bertrand Traoré et ses coéquipiers ont multiplié les tentatives face à une sélection malawienne pourtant loin d’être passive. Mais, malgré une partie plaisante, il n’y a donc pas eu de but inscrit.

Le Soudan du Sud se venge

Un but, il y en a eu un de marqué durant l’autre rencontre de ce groupe B, disputée à Nairobi, entre le Soudan du Sud et l’Ouganda (1-0). Il est l’œuvre de Tito Okello et offre une victoire très précieuse aux Sud-Soudanais puisque celle-ci relance les Bright Stars et efface le revers 0-1 du match aller en Ouganda.

Ougandais et Burkinabè s’affronteront lors de la 5e journée et auront l’occasion de rectifier le tir.

[1] La Confédération africaine de football (CAF) a décidé que la compétition continuera de s’appeler CAN 2021, malgré son report à 2022.

