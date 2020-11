Ahmed Yahya : «Je ne suis pas le plan B d’Ahmad ou le candidat de la Fifa»

Le Mauritanien Ahmed Yahya a annoncé sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), le 9 novembre 2020. Il a répondu aux questions de RFI ce mardi 17 novembre.

Publicité Lire la suite

« J’ai soigneusement évalué la situation actuelle de la CAF et j’ai décidé d’être candidat pour changer les choses. La CAF doit être respectée, elle doit avoir un personnel qualifié et une gestion transparente », dit-il dans l’émission Radio Foot Internationale. « Je suis candidat, c’est ma conviction, je peux apporter des jours meilleurs à la CAF », avance celui qui fait partie du Comité exécutif actuel de la CAF et qui l’assume.

Trouver des nouvelles sources de revenus pour la CAF

Sans vouloir s’attarder sur le bilan de la présidence Ahmad, Yahya veut « faire grandir le foot » sur le continent africain et rêve même d’une équipe africaine en finale de la Coupe du monde. Il souhaite aussi développer le foot féminin et attend des clubs structurés. « Nous devons travailler pour trouver des nouvelles sources de revenus pour la CAF. Si je suis élu, je vais œuvrer pour accroitre le soutien aux fédérations. Grace à de nouvelle idées, j’ai multiplié par 20 les revenus de ma Fédération. Je ne promets pas de multiplier par 20 les revenus de la CAF ! Mais je vais faire en sorte de les augmenter sensiblement », avance-t-il.

Élu président de la FFRIM en 2011 à 35 ans seulement, Ahmed Yahya s’était lancé alors dans un vaste chantier de construction du ballon rond mauritanien. À son arrivée, l’équipe nationale A pointait à la 190e place du classement des nations. En 2013, la Mauritanie se qualifie pour le Championnat d’Afrique des nations 2014 (CHAN 2014). Après avoir échoué à se qualifier pour le CHAN 2016, les Mourabitounes participent au CHAN 2018 et surtout à leur première Coupe d’Afrique des nations en 2019.

Le soutien de l'Ouganda, du Mali et de Djibouti

« J’ai le soutien de ma Fédération mais aussi de l’Ouganda, du Mali et de Djibouti. D’autres fédérations m’ont déjà signifié leur soutien. La campagne ne fait que commencer », annonce Ahmed Yahya que l’on dit proche de la Fifa. « La Fifa ne doit pas soutenir un candidat. Infantino est venu inaugurer des projets financés par la Fifa en Mauritanie dans le cadre du Goal-Fifa. J’ai de bons rapports avec la Fifa, mais nous devons penser par nous-mêmes pour le bien du football africain. Je ne suis pas le plan B d’Ahmad ou le candidat de la Fifa », précise Ahmed Yahya.

Á propos d’une CAN tous les quatre ans fortement souhaitée par la Fifa, Ahmed Yahya veut d’abord concerter tout le continent avant de prendre une décision. « Il faut voir si cela vaut la peine de changer la fréquence de la CAN. Un changement ne peut être possible que s’il avantage le football africain ».

Trois candidats de la même région dans la course à la présidence est-il un problème pour Ahmed Yahya ? « Non je ne le pense pas. Il ne doit pas y avoir une question de rivalité entres régions. On doit juger du programme de chacun avant tout. Je suis un homme d’action et je porte un projet inclusif pour l’Afrique. Voilà ce qui m’anime », conclut-il.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne