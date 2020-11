CAN 2021: le Ghana battu au Soudan en qualifications

Jordan Ayew. REUTERS/Suhaib Salem

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’équipe du Ghana a raté de très peu la qualification pour la CAN 2021 dès la 4e des journée des éliminatoires, ce 17 novembre 2020 à Omdurman. Alors qu’un match nul leur suffisait, les Ghanéens ont encaissé un but de Mohammed Abdul Rahman durant les arrêts de jeu. Résultat: les Soudanais, vainqueurs 1-0, sont toujours 3es du groupe C, mais à trois longueurs désormais du Ghana (1ers, 9 points) et de l’Afrique du Sud (2es, 9 points) avant les 5e et 6e journées prévues en mars 2021.