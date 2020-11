CAN 2021: Madagascar et Côte d’Ivoire se neutralisent, le Niger battu

Les Ivoiriens lors d'un match amical en Belgique, en octobre 2020. JOHN THYS / AFP

Texte par : David Kalfa Suivre 1 mn

Les équipes de Madagascar et de Côte d’Ivoire ont fait match nul 1-1 en qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), ce 17 novembre 2020 à Toamasina. Dans l'autre rencontre du groupe K, le Niger s’est incliné 3-0 en Éthiopie et semble désormais très mal embarqué pour aller à la CAN 2021.