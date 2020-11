Eliminatoires CAN 2021: la Tunisie prend un point en Tanzanie et valide sa qualification

Grâce à son match nul en Tanzanie (1-1), la Tunisie a assuré le point nécessaire pour se qualifier à la CAN 2021 à deux journées de la fin. Saif-Eddine Khaoui a inscrit le but tunisien.

C’est un coup d’arrêt après trois victoires en trois journées, mais c’est un match nul qui assure l’essentiel pour la Tunisie: une 20e qualification à la CAN, la 15e consécutive. Les Aigles de Carthage ont souffert sur la pelouse des Taïfa Stars malgré l’ouverture du score dès la 11e minute de Saif-Eddine Khaoui, bien servi par Youssef Msakni.

Les hommes de Mondher Kebaier ont longtemps maîtrisé la partie surtout en première mi-temps avant d’être surpris par la réaction tanzanienne avec une égalisation dès le début de la seconde période. Feisul Salum, entré en jeu à la 36e minute, servi par John Bocco, relance en effet les Taïfa Stars (47e). Mais les Tunisiens décident de verrouiller le match avec les sorties de Sliti et Khazri pour conserver le point du match nul. Mission accomplie donc pour Mondher Kebaier et ses protégés qui finiront sans pression ces qualifications.

La Tanzanie, elle, garde encore ses chances, à condition de prendre le meilleur sur la Guinée équatoriale et la Libye lors des deux dernières journées.

