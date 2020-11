Eliminatoires CAN 2021: le Cap Vert rate l’occasion de décoller

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Toujours invaincue dans ces éliminatoires, l’équipe du Cap Vert n’a pas non plus décroché une victoire en quatre journées. En se déplaçant au Rwanda, dernier du groupe F, l’occasion était pourtant belle pour les Requins Bleus de remporter leur premier succès des qualifications. Mais les Lusophones n’ont pu faire mieux qu’un match nul (0-0) comme lors des trois premières journées. Résultat: quatre points en quatre matches, mais une qualification qui ne s’éloigne pas à deux journées de la fin. Le Cap Vert est en effet deuxième à égalité de points avec le Mozambique, derrière le leader Cameroun (10 points). Tout reste possible mais il faudra retrouver le chemin de la victoire.