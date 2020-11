Eliminatoires CAN 2021: le Mali composte son billet pour le Cameroun

En s’imposant (2-1) sur la pelouse de la Namibie lors de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2021, le Mali a validé son ticket pour la prochaine phase finale. Dans cette poule A, le Tchad est désormais éliminé.

Les Aigles seront encore du voyage pour la CAN pour la huitième fois consécutive. Le Mali a assuré sa qualification pour la CAN 2021 au Cameroun en s’imposant face à la Namibie (2-1) pour la deuxième fois en quatre jour après unpremier succès à Bamako (1-0).

Les Aigles ont pris le match par le bon bout en ouvrant le score très tôt sur une frappe dans la lucarne de Sékou Koita (12e). Plus sûrs techniquement et affichant plus de maitrise que lors du match aller, les Maliens dominent et ne tardent pas à doubler la mise grâce à Moussa Doumbia (37e) sur une passe de Bilal Touré.

La Namibie reprendra espoir avec un but d’Elmo Kambindu (39e), mais les Aigles vont sauvegarder leur victoire malgré un penalty manqué d’El-Bilal Touré à un quart d’heure de la fin de la rencontre.

Ce succès du Mali condamne le Tchad, qui n’a marqué qu’un seul point en quatre matchs. Les Sao sont désormais éliminés de la course à la CAN camerounaise.

CAN 2021: calendrier, résultats, classements des qualifications

