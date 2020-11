Eliminatoires CAN 2021: le Togo sombre devant l’Égypte et dit adieu à la qualification

Le Togo est éliminé de la course à la qualification à la CAN 2021 après sa défaite à Lomé face à l’Égypte (1-3) lors de la quatrième journée des éliminatoires. Les Pharaons, eux, se rapprochent du Cameroun.

C’était le match de la dernière chance pour le Togo, au final, il a tourné à la correction. Avec un seul point en trois journées, l’équipe entraînée par le Français Claude Le Roy n’avait pas le choix à l’heure d’accueillir l’Égypte à Lomé après avoir perdu (1-0) le match aller au Caire samedi 14 novembre.

Le sélectionneur des Éperviers n’a donc pas caché ses intentions en alignant une équipe avec six joueurs à vocation offensive, dont l’attaquant Floyd Ayité installé à la récupération au milieu de terrain.

L’Égypte à une victoire de la qualification

Le Togo a bien poussé en début de match s’offrant deux occasions coup sur coup par Laba (11e et 12e), mais la première réplique égyptienne a fait mouche et douché les velléités des Éperviers. A l’entrée de la surface, Magdi Kafsha profite en effet de l’apathie de la défense togolaise pour placer une belle frappe et ouvrir le score (18e). Aux abois, la défense des Éperviers cède à nouveau après la demi-heure de jeu sur une erreur d’appréciation de Djene qui rate son intervention de la tête et permet à Mohamed Sherif de doubler la mise (32e).

Dès lors la mission s’annonce impossible pour les hommes de Claude Le Roy qui n’avaient marqué qu’un seul but depuis le début des éliminatoires. Ils se feront punir pour la troisième fois par Trezeguet (52e) sur une réalisation qui met fin aux espoirs des Togolais de disputer la CAN 2021 après avoir raté l’édition de 2019. Le but pour l’honneur d’Elom Nya-Vedji (92+3) ne changera ainsi rien au destin des siens.

Pour l’Égypte, co-leader du groupe G avec les Comores (8 points), la route est dégagée; une victoire lors des deux dernières journées face au Kenya ou aux Comores, lui assurera une présence au Cameroun.

