Le Maroc bat la Centrafrique et se rapproche de la CAN 2021

L’équipe du Maroc s’est grandement rapprochée de la qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), ce 17 novembre 2020 à Douala, en battant la Centrafrique 2-0. Les Marocains sont largement en tête du groupe E, tandis que les Centrafricains sont derniers mais pas hors-course.

Comme l’Algérie, le Maroc comptabilise 10 points après quatre journées en qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021). Mais contrairement aux Algériens (et aux Sénégalais), les Marocains ne sont pas encore qualifiés pour la « CAN 2021 » [1]. Les Lions de l’Atlas ont toutefois une patte et demie au Cameroun, après un succès 2-0… au Cameroun.

Un Ziyech encore au-dessus du lot

C’est en effet à Douala que les protégés de Vahid Halilhodzic ont remporté 2-0 un match face à la République centrafricaine délocalisé pour l’occasion. Le meneur de jeu Hakim Ziyech a été le grand acteur d’une partie pourtant loin d’être maîtrisée par les Maghrébins.

À la 39e minute, le joueur de Chelsea (Angleterre) ouvre le score en tirant en force un coup franc dans la surface de réparation. Personne ne reprend le ballon qui rebondit avant de finir sa course dans les filets centrafricains.

Puis, durant les arrêts de jeu, Ziyech met le Maroc à l’abri en offrant sur un plateau le 2-0 à Youssef En-Nesyri.

La Centrafrique reste en course

Avec ce revers, les Centrafricains restent derniers du groupe E. Mais, malgré leurs 3 petits points au compteur, les Fauves du Bas-Oubangui sont toujours en course pour une qualification. Ils devront réaliser un sans-faute face au Burundi et à la Mauritanie, en mars 2021, lors des 5e et 6e journées des éliminatoires.

Des Mauritaniens, 2es avec 5 points, et des Burundais, 3es avec 4 points, qui ne semblent plus en mesure d’empêcher les Marocains de disputer la prochaine phase finale, programmée début 2022…

[1] La Confédération africaine de football (CAF) a décidé que la compétition continuera de s’appeler CAN 2021, malgré son report à 2022.

