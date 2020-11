Qualifications CAN 2021: en Angola, la RD Congo réagit enfin

Le Congolais Neeskens Kebano, lors de la CAN 2017.

L’équipe de RD Congo a enfin remporté un match en qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021). Les Congolais ont gagné 1-0 sur le terrain des Angolais, ce 17 novembre 2020 à Luanda. Les voilà relancés dans le groupe D des éliminatoires de la CAN 2021.

L’équipe de RDC Congo n’est plus abonnée aux matches nuls en qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021). La sélection de RDC n’a certes remporté qu’une seule victoire en éliminatoires pour la « CAN 2021 » [1], après trois nuls. Mais ce succès fait beaucoup de bien à des Léopards très décevants le 14 novembre à Kinshasa, lors du premier acte face à l’Angola (0-0).

Neeskens Kebano débloque la situation

Ce 17 novembre à Luanda, les protégés de Christian Nsengi réalisent un bon début de match. Ils sont nettement plus à l’aise et agressifs offensivement qu’au Stade des martyrs. Yannick Bolasie, Gaël Kakuta et Cédric Bakambu, sur le banc au match aller, sont titulaires cette fois. Durant la première demi-heure, les Angolais peinent ainsi à sortir de leur camp.

Ce sont pourtant les Palancas negras qui se procurent l’occasion la plus franche de cette première période lorsqu’un tir, croisé de l'attaquant Gelson Dala force le portier Joël Kiassumbua à s’employer (31e). Peu après la pause, c’est l'avant-centre Fabio Abreu qui croise trop une reprise de demi-volée (49e).

Christian Nsengi effectue quelques réglages en seconde période. Il fait notamment entrer Neeskens Kebano. Coaching gagnant : après avoir effacé deux adversaires, le petit milieu offensif décoche une frappe aussi vicieuse que précise. Celle-ci finit sa course dans la cage angolaise (0-1, 63e).

Des Angolais menaçants

Pas abattus par cette ouverture du score, les Angolais repartant à l’assaut. Et, à la 82e minute, Gelson Dala enroule un coup franc. Le ballon heurte l’angle gauche du but. Les Congolais ont eu chaud mais repartent avec les 3 points.

Ils restent 3es au classement du groupe D, mais avec 6 points. Soit à une longueur du Gabon (7 points) et de la Gambie (7) qu’ils affronteront en mars 2021 lors des 5e et 6e journées des qualifications pour la CAN 2021.

[1] La Confédération africaine de football (CAF) a décidé que la compétition continuera de s’appeler CAN 2021, malgré son report à 2022.

