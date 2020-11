L’Égyptien Essam El Hadary ne sortira pas de sa retraite

Essam El Hadary. RFI/Pierre-René Worms

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Essam El Hadary a indiqué ce 18 novembre 2020 qu’il ne compte pas sortir de sa récente retraite. «J'annonce très clairement que j'ai décidé d'arrêter définitivement le football, a tweeté le mythique gardien de but égyptien. J'ai suivi des cours de formation en Europe et effectué des stages dans des clubs internationaux. Et me voilà prêt [...] à débuter ma carrière dans le monde de la formation». Le vainqueur des CAN 1990, 2006, 2008, 2010 et plus vieux joueur à avoir joué lors d’une Coupe du monde (45 ans en 2018) était pressenti dans un club de 4e division égyptienne.