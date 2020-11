Premier League: Nicolas Pépé voit rouge sur un coup de tête

L'arbitre Anthony Taylor expulsant l'Ivorien d'Arsenal, Nicolas Pépé, qui a assené un coup de tête au Macédonien de Leeds, Ezgjan Alioski, le 22 novembre 2020 en Premier League. Pool via REUTERS - MICHAEL REGAN

La situation de Nicolas Pépé à Arsenal ne va pas en s'arrangeant. Réduit à un statut de remplaçant en Premier League par l'entraîneur Mikel Arteta, qui l'utilise davantage en Ligue Europa, l'Ivoirien avait l'occasion de se montrer à son avantage dimanche 22 novembre, lors du match de la 9e journée sur le terrain de Leeds. L'ex-Lillois était titulaire avec Pierre-Emerick Aubameyang, Willian et Joseph Willock, Alexandre Lacazette prenant place sur le banc. Hélas, Nicolas Pépé a vu son match s'interrompre de manière prématurée. Après 52 minutes de jeu, et après avoir revu les images, l'arbitre M. Anthony Taylor lui a adressé un carton rouge direct. Motif : l'attaquant a assené un léger coup de tête à Ezgjan Alioski, avec lequel il s'accrochait. Cette saison 2020-2021 se veut de plus en plus pénible pour l'Éléphant, qui risque une suspension pour conduite violente et devrait manquer au moins deux matches de championnat en raison de cette expulsion directe.