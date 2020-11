Fifa The Best : Mohamed Salah et Sadio Mané dans la liste

La Fifa a dévoilé les 11 joueurs nommés pour le prix de joueur de l’année. Il sera décerné le 17 décembre à l’occasion de la cérémonie The Best. Dans la liste, on retrouve l’Egyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané. Les deux qui évoluent à Liverpool en Angleterre ont largement contribué au titre des Reds en Premier League.La liste des 11 nommés :Thiago Alcântara (Espagne/ FC Bayern Munich/ Liverpool FC)Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC)Kevin De Bruyne (Belgique/ Manchester City FC)Robert Lewandowski (Pologne/ FC Bayern Munich)Sadio Mané (Sénégal / Liverpool FC)Kylian Mbappé (France / Paris Saint-Germain)Lionel Messi (Argentine / FC Barcelone)Neymar (Brésil/ Paris Saint-Germain)Sergio Ramos (Espagne/ Real Madrid CF)Mohamed Salah (Egypte / Liverpool FC )Virgil van Dijk (Pays-Bas/ Liverpool FC)