Mohamed Salah et Sadio Mané dans l’équipe type UEFA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Ce mardi 1er décembre, l'UEFA a dévoilé la liste des cinquante joueurs nommés pour l'équipe type de l'année. Seuls deux joueurs africains y figurent. Il s’agit de Mohamed Salah et de Sadio Mané, sacrés champions d’Angleterre avec Liverpool. Ils ont été retenus aussi parmi les 11 nommés pour le prix de Joueur de l’année FIFA The Best. Les internautes pourront voter jusqu’en janvier sur le site internet de l’UEFA.