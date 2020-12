L’international marocain Mohamed Abarhoun est décédé

On a appris ce 2 décembre la disparition prématurée du jeune marocain Mohamed Abarhoun à l’âge de 31 ans des suites d’un cancer à l‘estomac. Mohamed Abarhoun comptait 7 sélection avec les Lions de l’Atlas. « Nous adressons nos condoléances à sa famille, ses proches et à notre communauté », a publié le club turc Çaykur Rizespor. Double champion du Maroc en 2012 et 2014 avec son club formateur de Moghreb Athletic Tétouan, il avait quitté le Maroc en 2017 en pour rejoindre Moreirense, au Portugal. Mohamed Abarhoun avait ensuite rejoint la Turquie en 2019.