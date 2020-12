Franck Kessié, un Ivoirien très à l’aise au milieu

L’AC Milan, actuellement en tête du Championnat italien, a la possibilité de se qualifier ce jeudi 3 décembre pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa face au Celtic Glasgow. Le club lombard devrait une nouvelle fois s’appuyer sur l’Ivoirien Franck Kessié, devenu indispensable au milieu de terrain

Certes, le retour de Zlatan Ibrahimovic à l’AC Milan est un succès. Le Suédois, meilleur buteur de Serie A, est actuellement la tête de gondole du club lombard. Mais c’est sans oublier le travail fantastique d’un certain Franck Kessié. L’international ivoirien brille au milieu du terrain avec l’Algérien Ismaël Bennacer, champion d’Afrique, et nommé meilleur joueur lors de la CAN 2019.

Si Zlatan Ibrahimovic est dans la lumière, d’autres doivent sortir de l’ombre. Après le nul concédé par l'AC Milan face à Hellas Vérone (2-2) le dimanche 9 novembre, Zlatan Ibrahimovic, qui a manqué son troisième penalty depuis le début de la saison, avait confié qu'il pourrait laisser Franck Kessié tirer le prochain.

« Je dois montrer l’exemple »

Arrivé en 2017 en provenance de l'Atalanta, Franck Kessié affiche aujourd'hui un rendement très élevé. « Le Président », son surnom, excelle dans ce milieu à deux avec une intelligence tactique, et une grande capacité à gagner ses duels. Aujourd’hui, il est un des piliers du dispositif de Stefano Pioli. Et Milan ne devrait pas tarder à lui faire une prolongation de contrat au-delà de 2022.

« Je suis déjà un vétéran de l’équipe et je dois montrer l’exemple », a déclaré Franck Kessié en octobre dernier. « Porter ce maillot est un honneur autant qu’une responsabilité. Nous représentons des millions de fans à travers le monde et nous travaillons tous dur chaque jour pour ramener l’AC Milan à sa place. » À 23 ans, Franck Kessié connaît l’histoire de son club et sait qu’un certain George Weah a mis les Milanais sur le devant de la scène dans les années 90. Weah est toujours le seul joueur africain à avoir remporté le Ballon d’Or, en 1995, avec le Milan de l’époque.

L'Italien lui va très bien

Sans trophée depuis la Super Coupe d’Italie en 2016 et, surtout, sans titre de champion depuis 2011, l’AC Milan va-t-il connaître avec Kessié un nouveau sommet ? « Nous ne nous fixons aucune limite », répond l’intéressé à BBC Sport Africa. Celui qui a été formé au Stella Club d’Adjamé, où il a fait ses débuts professionnels ajoute : « Nous sommes sur la bonne voie et nous devons continuer à travailler ainsi. »

Arrivé très jeune en Italie, Franck Kessié avait été prêté par l’Atalanta à Cesena en Serie B. il y a inscrit 4 buts en 37 rencontres et permis au club de jouer les Play-offs pour la montée en Serie A. De retour de prêt, le voilà paré pour jouer dans la cour des grands. Lors de ses huit premières rencontres, il inscrit 5 buts et délivre une passe décisive ! Il peut rejoindre ensuite l’AC Milan avec une belle réputation.

Dans une interview accordée à Sky Sport, Galliano, ancien président du club, a encensé Kessié et Bennacer : « Je suis content pour Pioli : avec son 4-2-3-1, il a réussi à changer l’équipe grâce à Bennacer et Kessié. Ces deux joueurs n’ont rien à voir avec ceux qui sont passés par le milieu de terrain avant eux. »

