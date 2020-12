Ligue des Champions CAF: les résultats du premier tour préliminaire retour

Le trophée de la Ligue des champions de la CAF. REUTERS - AMR ABDALLAH DALSH

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les matches retour du tour préliminaire de la Ligue des champions CAF ont lieu les 4, 5 et 6 décembre. Les Soudanais d'El Merreikh ont lancé ces trois jours en l'emportant à nouveau et en se qualifiant ainsi pour la phase de groupes. Imbroglio entre le Mouloudia et les Buffles du Borgou, ces derniers ne s'étant pas présentés samedi pour le match retour...