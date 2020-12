L’international ivoirien Seydou Doumbia à la recherche d’un club

« Je sais que je n’ai pas fini de marquer, et je veux continuer de le faire. Je compte jouer tant que mon corps me le permet », explique l’international ivoirien Seydou Doumbia dans un entretien à So Foot. Le vainqueur de la CAN 2015 avec les Éléphants est à la recherche d’un nouveau contrat à la suite de son éviction en mars dernier du FC Sion, en Suisse. À 32 ans, Seydou Doumbia a connu un véritable parcours de globe-trotter. Il est notamment passé par la Côte d'Ivoire, le Japon, la Suisse, la Russie, et l’Italie. « Je ne ferme aucune porte, ni à l’Europe, ni à d'autres pays comme la Chine, le Qatar ou l'Arabie saoudite », indique l’ancien joueur du CSKA Moscou.