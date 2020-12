Éliminatoires CAN 2021: le Gabon va faire appel de la décision de la CAF

RFI

Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de sanctionner la Gambie d’une simple amende après à la rétention à l’aéroport des joueurs gabonais une bonne partie de la nuit avant leur match éliminatoire à la CAN 2021 face aux Gambiens en novembre dernier. La Fédération gabonaise (Fegafoot) a aussi été sanctionné avec une amende en raison des écrits sur les réseaux sociaux de Pierre-Emerick Aubameyang, accusé d’avoir terni l’image de la CAF. Ce mercredi 9 décembre, la Fegafoot a répondu via un communiqué. « Suite à la décision de la commission de discipline de la CAF, relative à la maltraitance subie par la délégation gabonaise à l’aéroport de Banjul, une réunion de la commission d’urgence de la FEGAFOOT élargie à la commission juridique aura lieu, le mercredi 09 décembre 2020, à partir de 8h au siège fédéral. D’ores et déjà, la FEGAFOOT est très indignée par la décision de la commission de discipline de la CAF qui s’est plus appesantie sur les aspects pécuniaires au détriment de l’éthique sportive. Consciente que le traitement indigne infligée à la sélection gabonaise relève des pratiques moyenâgeuses, la FEGAFOOT s’engage à saisir la commission d’appel de la CAF dans les plus brefs délais et va user de toutes les voies de recours pour que l’équité sportive soit préservée », peut-on lire.