Ligue des champions: double record pour Mohamed Salah

Ritzau Scanpix via REUTERS - HENNING BAGGER

En ouvrant le score dès la 55e seconde face à Midtjylland (Norvège), Mohamed Salah est devenu le meilleur buteur de l’histoire de Liverpool en Ligue des champions. Avec 22 réalisations dans cette compétition, il devance désormais Steven Gerrard (21) et Sadio Mané (17).

Publicité Lire la suite

Le match nul 1-1 de Liverpool face à Midtjylland, en Norvège, restera sans doute dans la mémoire de Mohamed Salah. Pas pour le résultat puisque le club anglais était déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions (C1), avant cette rencontre du groupe D. Pas non plus pour la manière peu esthétique dont l’Égyptien a marqué l’unique but des Reds.

En revanche, l’ailier âgé de 28 ans se souviendra que c’est ce 9 décembre 2020 qu’il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de Liverpool en C1. Avec 22 réalisations (en 39 matches), Mohamed Salah devance en effet désormais le mythique milieu de terrain Steven Gerrard (21 buts en 73 rencontres).

Le but le plus rapide de Liverpool en C1

Les autres meilleurs marqueurs de la formation britannique en Champions League sont des coéquipiers de Mohamed Salah : Sadio Mané (17 buts en 37 parties) et Roberto Firmino (15 sur 38).

Cerise sur le gâteau, le but de Mohamed Salah face à Midtjylland, mis au bout de 55 secondes de jeu, est aussi le plus rapide de l’histoire des Reds en Ligue des champions, selon Opta.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne