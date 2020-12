À un mois du CHAN 2020, le Cameroun touche enfin au but

Le Stade Japoma de Douala (archive). WikiCommons / Kondah

Texte par : David Kalfa Suivre 3 mn

Le prochain Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2020) est prévu du 16 janvier au 7 février 2021. Après avoir perdu l’organisation de la CAN 2019 et vu repoussés le CHAN 2020 et la CAN 2021, le Cameroun va enfin accueillir une grande compétition masculine de football, après plusieurs décennies d’attente.