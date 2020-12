PSG/Basaksehir: Demba Ba et Sebastian Coltescu se sont entretenus

« Sport.ro », média roumain, a rapporté que l'attaquant sénégalais du Basaksehir, Demba Ba, et le quatrième arbitre du match contre le PSG, Sebastian Coltescu, ont été mis en contact par le Sénégalais Ousmane N'Doye pour s'expliquer après l’incident survenu au Parc des Princes.

Il y a quelques jours, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas, se disait « préoccupé » pour l’arbitre roumain mis en cause pour des propos racistes lors du match Paris SG-Basaksehir. « Tous les humains ont le droit de dire pardon et je crois que l'arbitre doit avoir ce droit aussi. Il est peut-être père, sa famille va être sous pression. C'est dur aussi pour lui et j'espère qu'il saura dire pardon, qu'il saura assumer qu'il s'est trompé. Une suspension serait logique mais j'espère que sa carrière ne s'arrêtera pas », déclarait le technicien portugais.

Souhaitant sanctionner l'entraîneur adjoint de Basaksehir, le Camerounais Pierre Achille Webo, d'un carton rouge pour protestation, Sebastian Coltescu l'avait désigné à l'arbitre principal comme « le noir » en roumain (« negru »), provoquant la colère et l'indignation des deux équipes.

« Demba m'a dit que Sebi est un homme très bon »

Aujourd’hui, le média roumain « Sport.ro » révèle que Demba Ba et Sebastian Coltescu ont pu échanger par téléphone. Les deux hommes ont été mis en relation grâce au Sénégalais Ousmane N'Doye (42 ans), qui a évolué en Roumanie de 2011 à 2018. « J'ai récupéré le numéro de Coltescu, je lui ai dit que j'étais avec lui et que c'était un malentendu. [...] J'ai aussi parlé à Demba, un très bon ami. Je lui ai expliqué et il a très bien compris. J'ai donné son numéro à « Sebi » et je lui ai dit de l'appeler, de parler », a-t-il confié au média roumain.

« Ils ont parlé, ils s'entendaient très bien. Ils m'ont tous deux rappelé et m'ont dit qu'ils étaient très heureux. Demba m'a dit que Sebi est un homme très bon, tout comme Coltescu à propos de Demba. Tous deux se sont compris ! », a-t-il ajouté. « Je sais comment fonctionne la Roumanie, a expliqué N'Doye. Si quelque chose arrive à quelqu'un que vous connaissez, vous devez lui parler. J'ai trouvé le numéro de Coltescu, je lui ai dit que j'étais avec lui. Je sais qu'il n'est pas du tout raciste. C'était un malentendu. »

Après un échange visiblement pacificateur, les deux protagonistes ont appelé N'Doye. « Demba m'a dit que Sebi est un homme très bien, tout comme Coltescu à propos de lui. Demba pensait que le mot noir ne devait pas être utilisé dans le stade. Il n'a pas dit que c'était du racisme mais qu'on ne pouvait pas utiliser ce mot dans le stade et Sebi l'a compris », a raconté Ousmane N'Doye.

L’UEFA, qui a lancé une enquête « approfondie » sur cet incident pourrait tenir compte de l’échange entre Demba Ba et Sebastian Coltescu.

