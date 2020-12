Ligue 1: Mbaye Niang veut finir la saison à Rennes

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'attaquant international sénégalais Mbaye Niang, qui avait exprimé cet été son désir de transfert, assure qu'il entend finir la saison à Rennes. « Pour moi, je suis là pour toute la saison », a dit Niang après la victoire 2-1 de Rennes contre Marseille (mercredi 16 décembre), club où il avait publiquement souhaité être transféré l'été dernier. Cette déception, de même que le prêt avorté à Saint-Étienne, sont « amplement digérés », a assuré l'attaquant, auteur dimanche à Nice du but de la première victoire de Rennes depuis fin octobre (1-0). « Mon état d'esprit est très bon, je récupère, le coach me fait confiance, j'enchaîne les matches. Le but à Nice m'a fait du bien pour la confiance », a expliqué celui qui ne devrait pas être concerné par le mercato d'hiver.