CAN U20 2021: le Cameroun qualifié aux dépens de la RDC

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Cameroun a validé son ticket pour la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans 2021 suite à la défaite de la République démocratique du Congo face au Congo (2-1), ce samedi 19 décembre à Malabo en Guinée Équatoriale. Les « Lionceaux Indomptables » terminent premiers de leur groupe de la zone UNIFFAC (Afrique centrale) après leur match nul face à la RDC (1-1) et leur victoire contre le Congo (3-1). Ils s’emparent du 10e billet qualificatif et rejoignent ainsi la Mauritanie (pays hôte), la Gambie, l’Ouganda, la Tanzanie, la Namibie, le Mozambique, le Ghana, le Burkina Faso et la Centrafrique. Les deux derniers qualifiés pour cette CAN U20 qui aura lieu du 14 février au 4 mars, seront connus à l’issue des éliminatoires de la zone Afrique du Nord. De son côté, la RDC qui devait s’imposer sur un score supérieur à 3-1 face à son voisin, va manquer sa quatrième CAN U20 de suite.