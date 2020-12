Coupe de la Confédération: les résultats du deuxième tour préliminaire aller

Tambarin hukumar kwallon kafar Afrika -CAF CAF

RFI

Après le premier tour disputé fin novembre et début décembre, le deuxième tour de la Coupe de la Confédération commence avec les matches aller, joués mardi 22 et mercredi 23 décembre. Sur les six premières affiches, la fortune a plutôt souri aux visiteurs (quatre victoires pour eux, aucune pour les équipes à domicile).