Mali: Mohamed Camara et Sekou Koita (Salzbourg) testés positifs à un contrôle antidopage

L'attaquant malien Sekou Koita, sous les couleurs du Red Bull Salzbourg, le 9 décembre 2020. AP - Andreas Schaad

Le club autrichien du Red Bull Salzbourg révèle, dans un communiqué publié mardi 22 décembre, que deux joueurs ont été testés positifs réalisé par l'UEFA ce jour. Il s'agit du milieu de terrain Mohamed Camara et de l'attaquant Sekou Koita, tous deux internationaux maliens. D'après eux et Salzbourg, ils ont été testés positifs après avoir reçu un médicament contre le mal de l'altitude avant un match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, le 17 novembre en Namibie (victoire 2-1). La rencontre se jouait à environ 1700 mètres d'altitude. Stephan Reiter, l'un des dirigeants du Red Bull Salzbourg, a fait part de son mécontentement à l'égard de la cellule médicale des Aigles du Mali : « On peut et on doit s'attendre à ce que les soins médicaux répondent aux normes internationales et que les médecins connaissent les règles applicables. » Camara et Koita vont continuer à s'entraîneur avec l'équipe, tandis que le club autrichien va chercher à « obtenir une explication complète des événements au Mali ».