Le médecin du Mali suspendu après le test antidopage positif de Camara et Koita

Le Malien Mohamed Camara lors d'un match du RB Salzbourg face au Lokomotiv Moscou, le 21 octobre 2020. AP - Andreas Schaad

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Interpellé par le Red Bull Salzbourg suite au contrôle antidopage positif de ses internationaux maliens Mohamed Camara et Sekou Koita, la Fédération malienne a assuré ce mercredi 23 décembre de sa « pleine coopération ». Dans un communiqué, la Femafoot indique mener « des investigations internes pour faire la lumière sur les responsabilités des uns et des autres. Elle a d’ores et déjà décidé de suspendre à titre conservatoire le docteur Adama Sangaré, médecin responsable de la sélection, et l’ensemble du staff médical durant ce regroupement ». Les deux « Aigles » ont en effet été testés positifs le 22 novembre, quelques jours après avoir reçu un médicament contre le mal de l'altitude pour un match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, le 17 novembre en Namibie (victoire 2-1).