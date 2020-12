La FIFA place sous tutelle la Fédération ivoirienne de football

La Fédération internationale de football association (Fifa) a annoncé jeudi 24 décembre le placement sous tutelle de la Fédération ivoirienne de football (FIF), plongée dans une crise de succession. Cette dernière sera gérée par un « comité de normalisation ».

« Le bureau du conseil de la Fifa a décidé de nommer un comité de normalisation pour la fédération ivoirienne de football », dont les membres seront « désignés par la Fifa et la Confédération africaine de football », indique l'instance sportive internationale dans un communiqué. « Ce comité de normalisation gèrera les affaires courantes de la fédération ivoirienne (et) révisera partiellement les statuts et le code électoral de la FIF afin de garantir leur conformité », selon le communiqué.

« Cette situation résulte du fait que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la Fifa », explique l'instance. Le comité de normalisation agira en qualité de « commission électorale pour l'organisation de l'élection d'un nouveau Comité exécutif de la FIF », poursuit la Fifa.

Devant le siège de la Fédération ivoirienne de football, à Abidjan. SIA KAMBOU / AFP

La FIF, plongée depuis six mois dans une querelle de succession pour le poste de président que brigue Didier Drogba, avait annoncé lundi soir saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) contre une décision de la Fifa de bloquer le processus d'élection. Après le rejet de la candidature de l'ancienne star Didier Drogba, la Fifa avait bloqué le processus en août, puis avait auditionné l'ensemble des acteurs en septembre.

Malgré son immense popularité, le soutien de nombreux anciens partenaires comme Eugène Diomandé, les frères Yaya et Kolo Touré ainsi que de plusieurs personnalités, Didier Drogba, l'ancien capitaine de la Côte d'Ivoire, avait vu sa candidature invalidée.

