Mercato: le Togolais Kevin Denkey quitte la France pour la Belgique

L'attaquant international togolais Kevin Denkey quitte Nîmes pour le Cercle Bruges en Belgique, où il a signé un contrat de trois ans et demi. À six mois de la fin de son contrat, Kevin Denkey était libre de s’engager dans un autre club. Auteur d'un but cette saison en Ligue 1, Kevin Denkey n'avait plus porté les couleurs des Crocos depuis fin novembre.