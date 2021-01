Foot: la Coupe d’Afrique des nations féminine 2022 au Maroc

La prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine de football (CAN 2022) se déroulera au Maroc, a décidé la Confédération africaine de football (CAF) ce 15 janvier 2021, a appris rfi.fr de sources concordantes. La CAN 2022 devrait être qualificative pour la Coupe du monde 2023 qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. La CAN 2020 avait été annulée, faute de pays-hôte et à cause de la pandémie de Covid-19.