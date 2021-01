CHAN 2020: le Maroc, tenant du titre, domine le Togo pour son entrée en lice

Yahya Jabrane (n°5) fête avec ses coéquipiers marocains son but inscrit face au Togo, le 18 janvier 2021. © Pierre René-Worms / RFI

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 4 mn

La sélection marocaine s'est imposée face aux Éperviers, ce lundi 18 janvier, dans le premier match du groupe C du CHAN 2020 en Cameroun. Dominateurs, les champions en titre ont toutefois dû se contenter d'un seul et unique but, inscrit sur penalty par Yahya Jabrane, pour l'emporter à Douala (1-0).