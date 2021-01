CHAN 2020: le Rwanda et l'Ouganda dos à dos

L'Ougandais Musitafa Mujuzi et le Rwandais Jean Bertrand Iradukunda, le 18 janvier 2021 lors du CHAN 2020. © Pierre René-Worms / RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Deuxième match sans but dans ce CHAN 2020. Après le nul entre la Libye et le Niger (0-0) dimanche dans le groupe B, le Rwanda et l'Ouganda se sont séparés sur le même score nul et vierge ce lundi 18 janvier dans le groupe C. Aucun but n'a été inscrit durant les 90 minutes de cette rencontre jouée au stade de la Réunification de Douala, au Cameroun, là où plus tôt ce lundi, le Maroc a dominé le Togo (1-0) dans ce même groupe C.