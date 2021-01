CHAN 2020: Jacques Zoua, le guide attendu du Cameroun

Vainqueur de la CAN en 2017 avec le Cameroun, l’attaquant Jacques Zoua, 29 ans, a décidé de mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses pour aider les Lions indomptables A’ à gagner le CHAN.

De notre envoyé spécial au Cameroun,

Certains voient sa décision comme un « grand risque », lui parle de « sacrifice ». A 29 ans, alors qu’il peut encore prétendre à de bons contrats à l’étranger, Jacques Zoua a décidé de suspendre sa carrière professionnelle et de répondre à l’appel de la nation.

Peu de gens pouvaient imaginer voir l’attaquant disputer le CHAN il y a encore quelques mois. Lui non plus d’ailleurs ne pouvait penser faire partie de l’équipe locale des Indomptables. Mais la crise du Covid est passée par là. « Au début de la pandémie, je suis rentré au Cameroun, vu que les championnats européens étaient arrêtés, confie Jacques Zoua. Je suis resté confiné au Cameroun et j’ai commencé une préparation physique individuelle pour être prêt à repartir. Mais, je n’ai pas trouvé un accord avec mon club, le FC Viitorul (Roumanie) donc il a fallu résilier le contrat. »

Le temps de trouver un nouveau club, l’ex-joueur du FC Bâle est contacté par le superviseur de l’équipe nationale de football du Cameroun. Il veut qu’il soit de l’aventure pour relever le niveau de l’équipe qui accueille le sixième CHAN. Le temps de réfléchir, des « personnalités » entrent dans la danse pour convaincre Zoua de porter le maillot des A’. « On m’a demandé si je pouvais donner un coup de main à mes frères qui préparent une très grande compétition organisé au pays. Quand ton pays te demande un service, tu ne peux pas refuser. J’ai mis entre parenthèses mon objectif de repartir. C’est comme ça que je me retrouve ici aujourd’hui. »

« Il montera en puissance… »

Pour être sélectionnable pour le CHAN et être libre après la compétition, Jacques Zoua s’engage avec le modeste club de l’AS Futuro de Mfou, un club de la ligue régionale de football du Centre. Il débarque ainsi en guide et capitaine avec les Lions Indomptables et espère devenir le deuxième joueur, après le Tunisien Adel Chedli, à réaliser le doublé CAN-CHAN.

Pour ses débuts en match d’ouverture face au Zimbabwe (1-0), le numéro 10 camerounais n’a pas survolé les débats. Il a certes beaucoup sollicité le ballon, mais a été peu inspiré dans son utilisation. L’ancien joueur de Hambourg paraissait souffrir physiquement d’où certainement son remplacement à dix minutes de la fin de la rencontre. « Jacques Zoua a été bon face au Zimbabwe et fait le match qu’on attendait de lui, a défendu le sélectionneur camerounais Martin Ndtoungou Mpile. Il montera en puissance durant les prochains matches et sera d’un grand apport pour ses coéquipiers pour la suite du tournoi ».

Mercredi, se dresse le Mali, vainqueur également pour son entrée dans la compétition face au Burkina (1-0). Jacques Zoua sera encore très attendu. « Malgré la lourde responsabilité qu’il y a derrière, j’essaye de voir que le côté positif et tout donner et de bien jouer mon rôle », confiait-il avant le début du CHAN.

