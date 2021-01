CHAN 2020: la Guinée débute bien, face à la Namibie

L’équipe de Guinée a bien lancé son Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2020), ce 19 janvier 2021 à Limbé, en battant la Namibie 3-0 dans le groupe D du CHAN 2020.

Publicité Lire la suite

Les Guinéens ont entamé de la meilleure des manières ce sixième Championnat d’Afrique de nations de football (CHAN 2020), ce 19 janvier 2021 à Limbé. Dans un stade timidement rempli, restrictions dues au Covid-19 obligent, les Ouest-Africains ont animé le jeu face à de faibles Namibiens.

Dès les premières minutes, les Guinéens mettent la pression sur la cage adverse, à grands renforts de coups de pieds arrêtés imprécis. Une domination stérile qui se traduit toutefois par une ouverture du score signée Yakhouba Barry à la 13e minute : 1-0. Un but qui doit cependant beaucoup à l’énorme erreur de Heita Emmanuel. Alors que son gardien de but Edward Maova relance court vers lui 23, le défenseur lui rend en effet trop mollement la balle. Barry se jette alors sur le ballon et marque à bout portant.

Le deuxième but du Sily National est, en revanche, d’un tout autre acabit. Juste avant la pause, Moralaye Sylla conclut une contre-attaque rapide en repiquant dans l’axe et en expédiant une superbe frappe enroulée : 2-0, 45e+2.

Le doublé de Barry

En seconde période, les Brave Warriors tentent d’inverser la tendance. Mais le portier Moussa Camara et son arrière-garde veillent. Et, à la 85e minute, Yakhouba Barry signe le doublé avec un tir croisé mal dévié par Edward Maova : 3-0.

Résultat, la sélection guinéenne prend la tête du groupe D juste devant la Zambie qui a battu la Tanzanie 2-0, ce mardi. Zambiens et Guinéens s’affronteront justement le 23 janvier, toujours à Limbé.

CHAN 2020 : CALENDRIER ET RÉSULTATS DU TOURNOI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne